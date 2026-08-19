OnePlus 16 получит экран Oriental Screen нового поколения

OnePlus 16 получит новое поколение экрана Oriental Screen, который будет поддерживать высокую частоту обновления 165 Гц, о чем рассказал Digital Chat Station.

OnePlus 16 будет поставляться с предустановленной ColorOS 17, включающей совершенно новые системные анимации и обеспечивающей в целом более плавную работу.

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Можно с уверенностью сказать, что OnePlus опережает всех других производителей мобильных телефонов в популяризации сверхвысокой частоты обновления во всех сценариях.

Ранее сообщалось, что OnePlus и BOE совместно разработали люминесцентный материал X4, а внутренние тесты показывают, что он превосходит люминесцентный материал серии M от Samsung практически по всем параметрам.