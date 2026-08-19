Серверы в России подорожали: в среднем на 500 тысяч рублей за полгода

Стоимость типового сервера в России в первом полугодии 2026 года выросла примерно на 25%. По данным Yadro, которые основаны на анализе закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, средняя цена оборудования увеличилась примерно на 500 тыс. рублей без учета НДС.

По оценке архитектора решений департамента пресейла и контроля поставок «Инфосистемы джет» Александра Селянинова, серверы российских производителей подорожали в среднем примерно на 35%. Абсолютных цифр он не назвал. Ведомости

Основной причиной подорожания стало увеличение стоимости компонентной базы. Причем рост цен наблюдается не только на российском рынке, но и во всем мире. Особенно сильно подорожали комплектующие, используемые в системах хранения и обработки данных.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

По оценке руководителя отдела развития вендоров и цепочек поставок OpenYard Александра Малинина, около 80% общего прироста себестоимости серверов обеспечили оперативная память и накопители. Рост цен на эти компоненты в 2026 году связан в том числе с высоким спросом со стороны инфраструктуры для искусственного интеллекта.