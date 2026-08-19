Представлена недорогая и мощная вытяжка Xiaomi

Компания Xiaomi расширяет линейку вытяжек, представив модель Mijia Smart Range Hood 3 Dual Suction.

Вытяжка имеет двойную систему всасывания сверху и сбоку. Боковое всасывание отводит дым непосредственно от сковороды во время приготовления, а верхняя часть оснащена 24-дюймовой выпрямительной пластиной для отвода дыма, распространяющегося по большей площади.

Вытяжка оснащена инверторным двигателем постоянного тока и расширенным рабочим колесом, обеспечивающим пиковый поток воздуха 30 куб. м/мин для жарки, который снижается до 16 куб. м/мин на более низких настройках. Также имеется режим AI Cruise, который проверяет сопротивление воздуха в общем вытяжном канале и регулирует его, обеспечивая максимальное статическое давление до 1400 Па. Она предназначена специально для многоквартирных домов, где дым может попадать обратно на кухню в зависимости от этажа.

Цена составляет 2469 юаней (около 345 долларов США) в отличие от ранее анонсированной Xiaomi Mijia Smart Cigarette Purifier 3 Pro, которая почти вдвое дороже.

Вытяжка имеет металлический корпус цвета «космический серый», размеры 895 x 375 x 887 мм и вес 27,0 кг. По словам Xiaomi, при глубине 375 мм она будет плотно прилегать к большинству кухонных шкафов. Передняя панель выполнена из нано-маслостойкого стекла, поэтому жирные и масляные пятна легко удаляются.

Вытяжка также работает с соответствующей варочной панелью благодаря функции «плита-вытяжка». То есть, включите плиту, и вытяжка включится сама. На панели управления Xiaomi добавила функцию распознавания жестов в воздухе, поэтому вы можете включать и выключать вытяжку, а также изменять скорость вентилятора, просто проведя рукой рядом с ней, вместо того чтобы прикасаться к ней жирными пальцами.

Что касается шума, Xiaomi заявляет, что работала над четырьмя различными частями кожуха: снижала шум самого двигателя, сглаживала форму спирального корпуса, расширяла крыльчатку на 24% и добавляла двойной слой звукопоглощающей ваты.

По словам Xiaomi, все эти усилия позволили снизить уровень шума до 58 дБ(А). Крыльчатка также имеет олеофобное покрытие и режим самоочистки, благодаря чему она периодически вращается на высокой скорости, удаляя накопившуюся смазку.