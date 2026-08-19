Компания, прославившаяся своими 3D-принтерами, выпускает первый станок для лазерной гравировки. Bambu Lab R1 выйдет в сентябре

Bambu Lab готовится расширить ассортимент за пределы 3D-печати. Компания анонсировала лазерный станок R1, который должен выйти в сентябре 2026 года. Новинка станет первым самостоятельным лазерным гравировальным и режущим устройством бренда, а не дополнительным модулем для 3D-принтера.

Подробные характеристики R1 пока не раскрываются. Неизвестны тип и мощность лазера, рабочая область, скорость обработки и цена. Появление R1 может усилить конкуренцию с xTool, одним из наиболее заметных производителей потребительских лазерных станков. Bambu Lab уже имеет опыт работы с лазерными технологиями: для многофункционального H2D предлагаются лазерные модули, однако R1 станет отдельным устройством.

Проект лазерного станка, по данным китайских источников, был запущен в конце 2025 года. Над ним сформировали отдельную команду, которая за год выросла более чем до 100 человек. Для ускорения разработки Bambu Lab активно привлекала специалистов со стороны.

Мы уже писали о том, как Xiaomi в конце 2023 года представила собственный лазерный гравировальный станок Mijia стоимостью менее 200 долларов: компания использовала лазер Sharp мощностью 3 Вт и сделала ставку на простоту и доступность устройства для массовой аудитории.