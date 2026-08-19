Nokia 125 4G 2nd Edition рассекречен — кнопочный телефон с 4G, 1450 мА·ч и двумя камерами

Кнопочный Nokia 125 4G 2nd Edition от HMD получит характеристики, близкие к ранее представленному Nokia 210 4G AI. Новинка будет доступна в темно-синем и серебристом корпусах и ориентирована на пользователей, которым нужен простой телефон для звонков и базовых задач.

Аппарат будет оснащен 2,4-дюймовым цветным ЖК-дисплеем с разрешением 320×240 пикселей. Спереди предусмотрена камера на 0,3 Мп, а основная камера с таким же разрешением дополнена светодиодной вспышкой.

Объем оперативной памяти составляет всего 64 МБ, встроенной флеш-памяти — 128 МБ. При этом флеш-память можно расширить с помощью карты microSD. Телефон будет работать под управлением операционной системы S30+.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 1450 мА·ч. Для современного смартфона это немного, но для кнопочного телефона такой емкости должно быть достаточно для продолжительной работы без подзарядки. При этом наличие 4G делает Nokia 125 4G 2nd Edition актуальнее многих классических кнопочных моделей.