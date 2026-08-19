Моет пол паром 180 °C и всасывает грязь при 32 000 Па. Поломоечная машина Roborock A30 Pro Steam 3.0 поступила в продажу в Китае

Roborock A30 Pro Steam 3.0 поступила в продажу в Китае, став одной из самых мощных поломоечных машин компании. Главная особенность новинки — комбинированная мойка, при которой одновременно используется пар температурой 180 °C и горячая вода, нагретая до 90 °C. Такой режим предназначен прежде всего для удаления въевшейся грязи и жирных пятен, в том числе на кухне.

За сбор сухого и влажного мусора отвечает система с турбинным двигателем и мощностью всасывания до 32 000 Па. Давление роликовой щетки на пол достигает 33 Н. При этом конструкция позволяет полностью уложить устройство горизонтально: его толщина в таком положении составляет всего 12,5 см, поэтому A30 Pro Steam 3.0 может заезжать под мебель.

Одной заправки литрового резервуара хватает примерно на 500 м² уборки. В обычном режиме автономность достигает 100 минут, а при использовании пара и горячей воды сокращается до 32 минут. Есть автоматическая подача моющего средства и управление режимами через приложение.

После уборки устройство самостоятельно очищает валик паром при 180 °C, а затем сушит его горячим воздухом при температуре до 110 °C. Для защиты от неприятных запахов предусмотрена система обработки резервуара грязной воды, рассчитанная на срок до 14 дней.

Цена Roborock A30 Pro Steam 3.0 в Китае составляет 3299 юаней, но с учетом скидки в 200 юаней новинку можно приобрести за 3099 юаней — около $460.