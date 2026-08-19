7 лет обновлений Android, сменный аккумулятор, который сохраняет 80% ёмкости после 1000 циклов, карты памяти до 2 ТБ и неубиваемое исполнение. Подробности о Fairphone 6+

Появились новые детали о представленном вчера Fairphone 6+, который работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 и имеет 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти, которую можно расширить до 2 ТБ с помощью карты microSD.

Fairphone сохраняет одну из особенностей, делающих её телефоны необычными: батарею, которую можно заменить самостоятельно. Аккумулятор ёмкостью 4415 мАч рассчитан на сохранение не менее 80% своей ёмкости после более чем 1000 циклов зарядки. Он поддерживает зарядку мощностью до 30 Вт.

Телефон также создан для того, чтобы выдерживать повседневные случайности. Он имеет степень защиты IP55 от пыли и воды и сертифицирован по стандарту MIL-STD 810H на устойчивость к падениям.

Конечно, ремонтопригодность остается главной причиной для рассмотрения Fairphone. Модель 6+ состоит из 12 легко заменяемых деталей, которые пользователи могут заменить в случае поломки какого-либо компонента.

Смартфон Fairphone 6+ поставляется с предустановленной операционной системой Android 16 и, как обещает производитель, обеспечивает семь лет обновлений программного обеспечения, включая шесть крупных обновлений Android. Fairphone также предоставляет пятилетнюю гарантию.

Компания Fairphone заявляет, что более половины корпуса телефона изготовлено из экологически чистых или переработанных материалов. По оценкам компании, выбросы углекислого газа составляют 30 кг CO2e, что является самым низким показателем для любого телефона в текущей линейке.

Смартфон Fairphone 6+ стоит 650 долларов/евро.