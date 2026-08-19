Представлена камера Xiaomi за $60 с 4K, экраном и видеозвонками

Новая Smart Camera умеет звонить на смартфоны и другие камеры, вращается на 360° и получила мощный чип с поддержкой ИИ

Xiaomi представила Smart Camera Video Call Version 2 — домашнюю камеру, которая превращается в полноценное устройство для видеосвязи. Новинка оснащена 3,97-дюймовым цветным экраном с разрешением 480 × 800 пикселей и позволяет совершать видеозвонки как со смартфоном, так и с другой камерой.

Для звонка можно использовать жест, физическую кнопку или автоматическое соединение. За качество звука отвечают два микрофона, крупный динамик и система интеллектуального шумоподавления.

Камера получила 8-мегапиксельный сенсор с записью видео в 4K — до 3840 × 2160 пикселей. Механизм панорамирования обеспечивает вращение на 360°, а угол наклона можно вручную менять в пределах 30°. Благодаря этому устройство способно охватывать практически всю комнату.

За работу отвечает новый чип, обеспечивающий на 50% больше вычислительной мощности по сравнению с предыдущим поколением. Это позволило Xiaomi расширить возможности ИИ для распознавания сцен и активности.

Новинка выйдет на краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin 26 августа. Цена составит 429 юаней — около $60.