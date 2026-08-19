Будущее как в фантастических фильмах: Tesla Cybercab будут не только сами ездить по городу, но и заряжаться беспроводным способом

Tesla раскрыла планы по созданию крупного зарядного хаба для Cybercab в Остине, штат Техас. Информация стала известна из документов на строительство, поданных властям города. Проект будет реализован в несколько этапов и рассчитан на обслуживание беспилотного парка такси Tesla.

На первом этапе компания собирается установить 48 зарядных устройств Supercharger на площадке напротив сервисного центра Tesla в районе Сент-Элмо. Ещё около 80 парковочных мест останутся свободными для последующего расширения.

Именно второй этап выглядит наиболее интересным. Согласно примечаниям в документации, Tesla планирует разместить на дополнительных местах до 80 беспроводных зарядных устройств.

Такая технология особенно удобна для Robotaxi: автомобилю не потребуется подключаться к кабелю, достаточно будет припарковаться на обозначенном месте.