Будущее как в фантастических фильмах: Tesla Cybercab будут не только сами ездить по городу, но и заряжаться беспроводным способом
В Остине компания планирует построить площадку примерно на 128 мест
Tesla раскрыла планы по созданию крупного зарядного хаба для Cybercab в Остине, штат Техас. Информация стала известна из документов на строительство, поданных властям города. Проект будет реализован в несколько этапов и рассчитан на обслуживание беспилотного парка такси Tesla.
На первом этапе компания собирается установить 48 зарядных устройств Supercharger на площадке напротив сервисного центра Tesla в районе Сент-Элмо. Ещё около 80 парковочных мест останутся свободными для последующего расширения.
Именно второй этап выглядит наиболее интересным. Согласно примечаниям в документации, Tesla планирует разместить на дополнительных местах до 80 беспроводных зарядных устройств.
Такая технология особенно удобна для Robotaxi: автомобилю не потребуется подключаться к кабелю, достаточно будет припарковаться на обозначенном месте.
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