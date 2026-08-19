Первый автомобиль Jaguar Land Rover и Chery сразу попал в странную историю: для его продвижения использовали изображение кузова Nio ES8

На официальном сайте нового автомобильного бренда Freelander обнаружили весьма необычную ошибку. На странице, посвящённой безопасности кузова Freelander 8, некоторое время размещалось изображение Nio ES8.

Китайские автомобильные блогеры заметили совпадение вечером 18 августа и сравнили картинку с официальными материалами Nio. Совпали не только общие очертания кузова, но и расположение отдельных элементов и панелей.

Особое внимание привлекло устройство передней части кузова на изображении. Оно характерно для полностью электрического автомобиля, тогда как Freelander 8 является гибридом. Под капотом такой машины должно находиться место для 1,5-литрового бензинового двигателя.

Примерно через час после того, как пользователи обратили внимание на совпадение, изображение на сайте Freelander заменили, а сама страница на некоторое время стала пустой.

Freelander является совместным брендом Chery и Jaguar Land Rover. Freelander 8 — первая модель марки, которая недавно вышла на предварительные продажи.

Ни Freelander, ни Nio пока публично не объяснили происхождение спорного изображения.