Tesla выпустила 6-миллионную батарею на заводе Gigafactory Shanghai

Крупнейший завод Tesla за пределами США всего за девять месяцев произвёл ещё миллион аккумуляторных батарей

Завод Tesla Gigafactory Shanghai выпустил свою 6-миллионную аккумуляторную батарею. Компания самостоятельно разрабатывает и проектирует аккумуляторные системы — от химического состава элементов до конструкции готового блока.

Предыдущего миллиона завод достиг в ноябре 2025 года, поэтому на производство очередного миллиона аккумуляторных сборок потребовалось около девяти месяцев. При этом сама Tesla не выпускает аккумуляторные ячейки в Китае: Gigafactory Shanghai получает их преимущественно от китайской CATL и южнокорейской LG Energy Solution.

Предприятие в шанхайском районе Линганг начало строиться в январе 2019 года, а уже к концу того же года запустило производство. Выпуск Model 3 стартовал в январе 2020 года, а Model Y — годом позже.

Сегодня производственная мощность Gigafactory Shanghai составляет около 1 млн автомобилей в год. За более чем шесть лет работы завод выпустил значительную часть глобального объёма Tesla — почти половину всех электромобилей компании.

Шанхайский завод уже отмечал и другие крупные достижения: в августе 2024 года здесь сошёл с конвейера 10-миллионный электропривод Tesla, а в декабре 2025 года предприятие выпустило 4-миллионный автомобиль Tesla китайской сборки. В конце июля 2026 года компания также сообщила о выпуске своего 10-миллионного электромобиля по всему миру.