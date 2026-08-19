LG запустила гигантский завод по выпуску новейших батарей — он будет снабжать Tesla

LG Energy Solution официально запустила производство на новом предприятии в Лансинге, штат Мичиган. Завод станет одним из ключевых элементов американской цепочки поставок аккумуляторов для систем хранения энергии Tesla.

Предприятие будет выпускать литий-железо-фосфатные (LFP) элементы для систем хранения энергии, в том числе для нового поколения Tesla Megapack 3. Контракт LG Energy Solution и Tesla оценивается примерно в $4,3 млрд, а поставки для Megapack 3 должны выйти на полноценный масштаб с 2027 года.

Проект рассчитан на значительные объемы производства: при полном развёртывании мощность должна превысить 35 ГВт•ч в год. При этом LG уже заявляла о планах создать более 50 ГВт•ч мощностей для систем хранения энергии в Северной Америке к концу 2026 года.

Запуск производства в США особенно важен для Tesla: локальный выпуск LFP-батарей позволит снизить зависимость от азиатских поставщиков и укрепить американскую цепочку поставок для быстро растущего бизнеса по хранению энергии.