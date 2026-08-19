Samsung Galaxy S26 FE засветился сразу в семи версиях

Samsung Galaxy S26 FE продолжает появляться в утечках, и теперь его существование фактически подтвердил сам производитель. В официальном PDF-документе Samsung Poland, посвящённом программе дополнительной защиты Samsung Care+, обнаружили сразу семь модельных номеров нового смартфона.

Пока известно о трёх цветах Galaxy S26 FE — мятном, чёрном и тёмно-синем. Также ожидаются две конфигурации памяти: 8 ГБ ОЗУ с накопителем на 128 или 256 ГБ. Если учитывать только эти варианты, получается шесть модификаций, поэтому происхождение седьмого артикула пока остаётся загадкой.

Возможно, Samsung готовит версии с одной и двумя физическими SIM-картами. Другой вариант — отдельная Enterprise Edition для корпоративных клиентов. Предыдущий Galaxy S25 FE действительно выпускался в такой версии, поэтому подобный сценарий выглядит вполне реалистично.

Galaxy S26 FE уже появился в базе Google Play Console, прошёл сертификацию FCC и засветился на видео с работающим устройством. При этом Samsung пока не объявила официальную дату презентации. Судя по количеству утечек и появлению смартфона в официальной документации, ждать релиза осталось недолго.