Стало известно, насколько быстрее окажется iPhone 18 Pro

A20 Pro на 2-нм техпроцессе обещает не только заметный прирост скорости, но и снижение энергопотребления

По данным инсайдера Fixed Focus Digital, новый процессор A20 Pro, который ожидается в серии iPhone 18 Pro, должен быть на 18% производительнее нынешнего A19 Pro. Чип, как утверждается, будет выпускаться компанией TSMC по новому 2-нм технологическому процессу с использованием архитектуры Gate-All-Around (GAA).

Помимо прироста производительности, переход на новую технологию должен существенно повысить энергоэффективность. По предварительной информации, максимальное энергопотребление A20 Pro может быть примерно на 30% ниже, чем у предшественника. Это потенциально позволит одновременно увеличить производительность и улучшить автономность будущего iPhone.

Однако прогресс окажется дорогим. Производство нового чипа будет заметно дороже, ранее уже появились сообщения о возможном увеличении себестоимости компонентов iPhone 18 Pro примерно на 40%. Дополнительным фактором остается дефицит оперативной памяти.

В результате стартовая цена iPhone 18 Pro, по предварительным оценкам, может вырасти до $1399. Официальная презентация серии ожидается в следующем месяце.