AMOLED 144 Гц, аккумулятор на 6500 мА•ч и мини-экран из 177 светодиодов, который умеет показывать уведомления и превращается в настольные часы. Представлен Tecno Pova 8 Pro 5G

Tecno выпустила смартфон с необычным экраном на задней панели и огромной батареей

Компания Tecno представила новый смартфон Pova 8 Pro 5G. Главной особенностью устройства стал дополнительный экран на задней панели — Alive Matrix Display. Это матрица из 177 мини-светодиодов, способная отображать уровень заряда, таймеры и информацию о входящих звонках. Если положить смартфон экраном вниз, она может работать как часы.

Основной дисплей представляет собой 6,78-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Для снижения мерцания используется ШИМ с частотой 2592 Гц, а экран защищён стеклом Gorilla Glass 7i. Корпус получил сразу три степени защиты — IP68, IP69 и IP69K.

За производительность отвечает 4-нм MediaTek Dimensity 7400 Ultimate, дополненный отдельным графическим чипом для поддержания стабильной частоты кадров в поддерживаемых играх. Доступны версии с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти либо 12 ГБ и 512 ГБ соответственно.

Ещё одна сильная сторона Pova 8 Pro 5G — аккумулятор ёмкостью 6500 мА•ч с зарядкой мощностью 45 Вт. Есть обратная проводная зарядка на 10 Вт и функция bypass charging, позволяющая во время игр питать смартфон непосредственно от зарядного устройства, минуя аккумулятор и снижая нагрев.

Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор Sony LYTIA 700C с оптической стабилизацией, дополненный 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем. Фронтальная камера — 13 Мп. Обе камеры способны записывать видео в 4K при 30 кадрах/с.

Смартфон работает под управлением Android 16 и получил ИИ-помощника для звонков, который умеет записывать и расшифровывать разговоры, включая звонки через WhatsApp, а также составлять краткие резюме и выделять ключевые задачи.