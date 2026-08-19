Деймос пережил космическую катастрофу: Марс едва не лишился своей луны

Деймос, один из двух спутников Марса, в далёком прошлом пережил столкновение с огромным по меркам этой луны астероидом. Планетологи Бернского университета считают, что космическое тело диаметром около 320 м врезалось в Деймос, размер которого составляет всего 12 км, по касательной. Удар оказался настолько мощным, что южная часть спутника была разрушена, а его внутренние слои практически полностью перемешались.

К таким выводам учёные пришли после изучения данных европейского зонда Hera. В марте 2025 года аппарат прошёл всего в 300 км от Деймоса и получил снимки крупного кратера диаметром около 10 км в районе южного полюса. Компьютерное моделирование показало, что наиболее вероятным объяснением его происхождения является столкновение с астероидом.

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При этом Деймосу удалось пережить катастрофу благодаря рыхлой структуре недр. В космос было выброшено лишь около 1% его вещества, а многие древние кратеры на поверхности практически не пострадали.

Теперь учёные ждут японскую миссию MMX, запуск которой запланирован на ноябрь. Она должна изучить спутники Марса и поможет проверить гипотезу о гигантском столкновении, которое когда-то полностью изменило внутреннее устройство Деймоса.