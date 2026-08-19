Главный конкурент Android и iOS: HarmonyOS 6 установлена на 80 млн устройств

При нынешних темпах 100 млн установок могут быть достигнуты уже до конца года

HarmonyOS 6 преодолела отметку в 80 млн установок. По последним данным, система Huawei работает уже на 80,12 млн устройств, причем примерно за шесть дней к ней подключился еще миллион гаджетов. Ежедневно активируется более 170 тыс. новых устройств.

Такие темпы позволяют Huawei рассчитывать на достижение отметки в 100 млн установок еще до конца 2026 года. Компания продолжает расширять экосистему, выпуская смартфоны разных ценовых категорий и увеличивая число устройств с поддержкой собственной ОС.

HarmonyOS 6 получила обновленный интерфейс, новые функции на базе ИИ, улучшения конфиденциальности и безопасности, а также оптимизацию производительности. Следующим крупным этапом станет HarmonyOS 7, которая, как ожидается, дебютирует вместе с серией Mate 90 уже в следующем месяце.

Huawei постепенно превращает HarmonyOS из альтернативной мобильной платформы в полноценного конкурента Android и iOS. Если система продолжит набирать пользователей нынешними темпами, она может стать не просто дополнением к Android, а самостоятельной заменой двум главным мобильным ОС на рынке.