Только Honor готовит широкий складной смартфон с 2-нм чипом Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Honor собирается оснастить свой первый широкий складной смартфон новейшим процессором Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Если информация подтвердится, устройство станет первым складным смартфоном в мире с 2-нм однокристальной системой.

По данным инсайдера SmartPikachu, только Honor сейчас тестирует Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro для своего широкоформатного складного устройства. Ожидается, что новый чип будет представлен Qualcomm уже в следующем месяце на Snapdragon Summit 2026.

Процессор будет производиться по передовому 2-нм техпроцессу N2P, что должно обеспечить более высокую производительность и энергоэффективность по сравнению с 3-нм решениями. Предполагается, что чип получит обновленную архитектуру из восьми ядер Oryon по схеме 2+3+3, графику Adreno 850 с поддержкой технологии AI Frame Fusion, а также сможет работать с оперативной памятью LPDDR6 и накопителями UFS 5.0.

В тесте AnTuTu Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, по предварительным данным, уже набрал около 4,83 млн баллов. Если Honor действительно установит этот процессор в свой первый широкий складной смартфон, компания получит серьезную заявку на лидерство по производительности среди устройств такого класса.