Xiaomi впервые покажет своего человекоподобного робота публике — премьера состоится уже сегодня, 19 августа

Xiaomi готовится впервые продемонстрировать публике своего человекоподобного робота. Публичная премьера состоится 19 августа на Всемирной конференции по робототехнике 2026 года в Пекине, которая продлится до 23 августа. Об этом сообщил президент Xiaomi Лу Вэйбин на встрече с инвесторами.

Робот имеет полноценную гуманоидную конструкцию и рост около 1,7 метра. При этом Xiaomi рассматривает его не просто как отдельное устройство, а как часть собственной экосистемы «люди, автомобили и дом». В перспективе робот сможет использоваться не только на производстве, но и в интеллектуальном транспорте и домашних сценариях.

Однако главным направлением компания сейчас считает промышленные предприятия. Роботов планируют использовать на производственных линиях умных заводов, где они смогут выполнять часть ручных операций. Xiaomi также стремится создать универсальную платформу, которую можно будет адаптировать под различные задачи.

Первые испытания уже прошли на автомобильном заводе. На участке установки самонарезающих гаек успешность выполнения операции за четыре месяца выросла с 90,2% до 98%. Позже роботов задействовали на финальной сборке, где они с показателем около 90% выполняли операции с гибкими деталями и перемещали контейнеры с материалами.

Теперь Xiaomi впервые вынесет результаты этих разработок за пределы собственных предприятий и покажет робота широкой публике.