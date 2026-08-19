Как будет затоплена МКС? Роскосмос и NASA обсуждают разделение обязанностей

На то, чтобы договориться о распределении ролей, у NASA и Роскосмоса есть ещё 1,5 года

Роскосмос и NASA обсуждают, как Россия и США разделят ответственность при сведении Международной космической станции с орбиты после завершения ее эксплуатации в 2030 году. Об этом ТАСС сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

По словам топ-менеджера, сейчас стороны определяют, кто будет отвечать за отдельные сегменты станции и какие задачи возьмет на себя каждая страна во время заключительного этапа эксплуатации и последующего сведения МКС с орбиты. Окончательные договоренности пока не достигнуты.

Баканов отметил, что времени для согласования процедуры достаточно — по его оценке, в запасе есть еще около полутора лет, поэтому стороны не намерены форсировать переговоры.

Ранее Россия планировала участвовать в эксплуатации МКС до 2028 года, однако в июле Баканов сообщил о договоренности Роскосмоса и NASA продолжить совместную работу станции до 2030 года.