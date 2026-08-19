«Хьюстон, у нас проблемы»: во время выхода в открытый космос астронавты демонтировали с МКС антенну для связи с ЦУП в Хьюстоне, но новую антенну не установили

Установкой новой антенны займутся во время следующего выхода в открытый космос

Астронавт NASA Анил Менон и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено завершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции. Работы за пределами МКС продолжались 6 часов 23 минуты, сообщает ТАСС.

Основной задачей астронавтов была замена антенны, обеспечивающей связь орбитальной станции с Центром управления полетами в Хьюстоне. Менон и Адено успешно демонтировали старое оборудование, однако установить новую антенну в рамках того же выхода не удалось из-за возникших в ходе работ задержек.

Установку нового оборудования планируется завершить во время одного из следующих выходов в открытый космос. Таким образом, основная задача нынешней операции была выполнена лишь частично.

Выход также стал историческим для французской космонавтики: Софи Адено стала первой француженкой, работавшей в открытом космосе. Для Анила Менона это был второй выход за пределы МКС.