Заселение без паспорта и бумажных анкет: Татарстан подключил к Max более 100 гостиниц

Татарстан стал лидером среди российских регионов по числу гостиниц, подключённых к национальному мессенджеру Max. Сейчас в системе работают более 100 объектов размещения. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Власти рассчитывают, что к 1 сентября гостиничная инфраструктура региона будет готова к новым правилам заселения. С этого момента отели с номерным фондом более 50 номеров должны будут оформлять заселение через Max. Для подтверждения личности гостю достаточно открыть раздел «Цифровой ID» и предъявить сотруднику QR-код. Данные паспорта при этом поступают из подтверждённой учётной записи на портале «Госуслуги».

Новый порядок позволяет отказаться от бумажных анкет и ручного ввода паспортных данных. По словам представителей Минэкономразвития и VK, Татарстан участвовал в пилотном проекте, а накопленный опыт планируется применять в других регионах.