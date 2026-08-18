В России стартовало первое производство электростатических столов

Они необходимы для производства микроэлектроники и раньше были только импортными

Московское предприятие «ЭСТО» освоило выпуск критически важного для производства микроэлектроники оборудования, ранее поставлявшегося из-за рубежа, сообщает Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы. Столичный производитель разработал и запустил серийное производство электростатических столов для удержания пластин. Оборудование применяется в вакуумных установках при изготовлении микросхем, чипов и процессоров.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Это уникальные для нашей страны устройства, ранее они в России не выпускались, подчеркнули в департаменте. Электростатический стол позволяет исключить механические повреждения и загрязнение поверхности пластин благодаря бесконтактному удержанию. Продукция московского предприятия доступна как в составе собственного оборудования, так и для интеграции в технологические линии, эксплуатируемые по всей стране.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Проект реализован при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП). Для запуска нового производства компания провела реконструкцию, организовав специализированные лаборатории с «чистыми комнатами». Также средства МФППиП направили на закупку оборудования для изготовления элементов электронной аппаратуры и печатных плат, механической обработки и выполнения специализированных операций, включая орбитальную и диффузионную сварку.

Первый заместитель генерального директора компании «ЭСТО» Данил Челапкин отметил, что у предприятия уже появились новые заказы. По его словам, дополнительный источник выручки позволяет закрывать потребности рынка и одновременно снижать себестоимость продукции, повышая ее конкурентоспособность.