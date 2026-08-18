В Нижегородской области стартовало производство штампованных кузовных деталей для УАЗов

Промплощадка Заволжского моторного завода в Нижегородской области освоила серийное производство мелких штампованных деталей кузова для всей линейки автомобилей УАЗ, сообщает пресс-служба группы «Соллерс». Проект реализуется на мощностях Заволжского филиала УАЗ.

Фото: группа «Соллерс»

В компании рассказали, что на производственной площадке введены в эксплуатацию универсальные прессы усилием до 100 тонн и оборудование для автоматной штамповки. Всего до конца 2026 года предприятие собирается освоить выпуск более 650 наименований деталей. Планируемый годовым объём выпуска составит порядка 10 млн изделий.

Ранее мы писали о том, что УАЗ объявил о возвращении специальной внедорожной версии «Патриот Экспедиция», а также о сроках выпуска автомобиля «УАЗ Патриот» с 8-ступенчатым автоматом.