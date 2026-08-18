Солнечный автомобиль, который выглядит как из Minecraft, собирает больше энергии, чем тратит

Прототип Deep Orange 17 при весе 550 кг вырабатывает до 5,7 кВт·ч за день на солнце, тогда как обычная поездка на 20 км требует лишь 1,6 кВт·ч

Экспериментальный солнечный автомобиль Deep Orange 17, созданный аспирантами Clemson University при поддержке BMW, выглядит настолько угловато и громоздко, что журналисты сравнивают его с постройками из Minecraft и даже называют Cybertruck органичным на его фоне. Но за неказистой внешностью скрывается амбициозная цель: генерировать больше энергии, чем потребляет движение.

Машина получила имя Luminetta. Её масса — всего 550 кг, что сопоставимо со специализированными трековыми автомобилями вроде Caterham 7 или Ariel Atom. Снижение веса достигнуто за счёт скелетного шасси с 3D-печатными металлическими соединениями и лёгких композитных панелей кузова.

Фото: Clemson University

Главная особенность — фотоэлектрическая обшивка, разработанная совместно с немецким институтом Fraunhofer ISE. Вместо жёстких плоских панелей автомобиль покрыт гибкой тенеустойчивой «солнечной кожей».

По расчётам Clemson, типичная ежедневная поездка на 20 км требует 1,6 кВт·ч энергии. За день на оптимальном солнце машина может собрать до 5,7 кВт·ч, оставляя запас примерно на 50 км пробега.

Скептики отмечают, что математика зависит от идеальных условий: открытая парковка, ясная погода, отсутствие деревьев и зданий. Краш-тесты и комфорт тоже под вопросом. Но Luminetta и не задумывалась как серийный автомобиль — это радикальный прототип, показывающий, что произойдёт, если отбросить маркетинг, безопасность и стиль ради чистой физики.

«Это проект, который мы хотели реализовать годами, и невероятно приятно видеть, как студенты за два года преодолели столько технических ограничений и создали энергоположительный автомобиль», — отметил Штефан Августин, менеджер проектов BMW по исследованиям и новым технологиям.