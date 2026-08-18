SoC Snapdragon X2 Elite Extreme вы новом тесте разгромила Core Ultra X9 388H и Ryzen AI 9 465

SoC Snapdragon X2 Elite Extreme только начинает выходить на рынок, и в Сети появились новые тесты, которые подтверждают её высокую производительность.

Свой небольшой опубликовали авторы Signal65, сравнив эту платформу с Core Ultra X9 388H и Ryzen AI 9 465. Первый является флагманом своей линейки, а во второй не совсем. Этот процессор имеет 10 ядер против 12 у 470-й модели. Так или иначе, сравнение всё равно интересное.

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Итак, Snapdragon X2 Elite Extreme на 53% быстрее Core Ultra X9 388H и на 83% быстрее Ryzen AI 9 465 в Geekbench 7, а также на 87% быстрее, чем оба процессора, в многопоточном рендеринге Cinebench 2026. Это очень существенное преимущество. Фактически это процессор другого класса, хотя, напомним, у новинки Qualcomm 18 ядер, так что ничего удивительного в результатах нет.

В тесте Procyon AI Computer Vision платформа Snapdragon X2 Elite Extreme показала почти вдвое большую производительность, чем Core Ultra X9 388H, и примерно в 2,4 раза большую, чем Ryzen AI 9 465. Тут тоже всё ожидаемо, так как NPU у двух последних имеет производительность 50 TOPS, тогда как платформа Qualcomm предлагает 80 TOPS.

Также авторы отметили, что при работе от батареи в сбалансированном режиме система на основе Snapdragon превзошла ноутбук с процессором Intel, подключенный к сети и в режиме максимальной производительности Причём по всем показателям производительности процессора и искусственного интеллекта. Но тут тоже ничего удивительного нет, так как новейшие энергоэффективные процессоры Core и Snapdragon зачастую не теряют производительность при работе от батареи, так что сравнение остаётся в силе в каком угодно режиме.