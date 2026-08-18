Noctua не собирается добавлять своим кулерам RGB-подсветку или экраны. Она лучше потатит деньги на инженерные решения

Компания Noctua известна тем, что выпускает системы охлаждения, дизайн которых не меняется, как и фирменная цветовая палитра. И компания не собирается ничего менять — об этом прямо заявили представители производителя.

Мы хотим тратить как можно меньше ресурсов на то, чтобы всё выглядело красиво, это не является нашей приоритетной задачей

Фото Noctua

Никаких экранов на кулерах, никакой RGB-подсветки или иных решений, призванных сделать продукты более «привлекательными», компания как минимум в ближайшее время внедрять не собирается. Правда, представитель компании сделал оговорку, что не исключает появления чего-либо такого в будущем.

Noctua говорит, что предпочитает тратить деньги на инженерные решения, а не дизайн. Не секрет, что вентиляторы компании выходят всего в двух цветах: фирменном коричневом либо чёрном. Ещё в 2019 году компания показывала прототипы белых версий, затем несколько раз переносила их запуск, а потом и вовсе отменила.

Всё потому, что, по словам Noctua, изменить цвет в случае её устройств — это не только заменить пигмент. Для вентиляторов требуются специальные пресс-формы и оснастка для каждого цвета, если компания хочет сохранить одинаковые размеры и производительность. Белый цвет также сложнее изготовить без видимых дефектов.

