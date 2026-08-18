Noctua не собирается добавлять своим кулерам RGB-подсветку или экраны. Она лучше потатит деньги на инженерные решения
Как минимум на сегодня
Компания Noctua известна тем, что выпускает системы охлаждения, дизайн которых не меняется, как и фирменная цветовая палитра. И компания не собирается ничего менять — об этом прямо заявили представители производителя.
Мы хотим тратить как можно меньше ресурсов на то, чтобы всё выглядело красиво, это не является нашей приоритетной задачей
Никаких экранов на кулерах, никакой RGB-подсветки или иных решений, призванных сделать продукты более «привлекательными», компания как минимум в ближайшее время внедрять не собирается. Правда, представитель компании сделал оговорку, что не исключает появления чего-либо такого в будущем.
Noctua говорит, что предпочитает тратить деньги на инженерные решения, а не дизайн. Не секрет, что вентиляторы компании выходят всего в двух цветах: фирменном коричневом либо чёрном. Ещё в 2019 году компания показывала прототипы белых версий, затем несколько раз переносила их запуск, а потом и вовсе отменила.
Всё потому, что, по словам Noctua, изменить цвет в случае её устройств — это не только заменить пигмент. Для вентиляторов требуются специальные пресс-формы и оснастка для каждого цвета, если компания хочет сохранить одинаковые размеры и производительность. Белый цвет также сложнее изготовить без видимых дефектов.
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