Коралловый каркас заставил кость расти заново в мёртвой из-за стероидов ткани

Китайские медики напечатали на 3D-принтере имплантат, который перепрограммирует иммунные клетки и запускает регенерацию головки бедренной кости при лекарственном остеонекрозе

Группа китайских учёных впервые сумела обратить вспять стероид-индуцированный остеонекроз головки бедренной кости (SONFH) — тяжёлое осложнение, которое развивается у 9–40% пациентов, длительно принимающих глюкокортикоиды. Результат достигнут с помощью трёхмерно-напечатанного скаффолда, структура которого имитирует пористый скелет коралла.

Причина, по которой стандартные методы не справляются, — «иммунный паралич». Макрофаги, в норме переключающиеся между воспалительным состоянием М1 и регенеративным М2, застревают в фазе воспаления и блокируют восстановление сосудов и кости.

Новый имплантат состоит из двух компонентов: нано-гидроксиапатита (nHA), который служит минеральным каркасом для остеобластов, и многослойных углеродных нанотрубок (MWCNT), заставляющих макрофаги переключиться в «строительный» режим М2.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Скаффолд испытали на кроликах с моделью SONFH. Через 4 недели после имплантации в головку бедра зафиксировали формирование новых кровеносных сосудов и активный рост костной ткани. Контрольная группа такого эффекта не показала.

Разработчики из Военно-медицинского университета (Чунцин) подчёркивают, что их «коралловая» стратегия иммуноперепрограммирования впервые нацелена не просто на механическую поддержку, а на изменение патологической иммунной среды.

Пока что методика находится на доклиническом этапе, однако уже даёт принципиально новый подход к лечению асептических некрозов, где воспаление до сих пор считалось почти непреодолимым препятствием.