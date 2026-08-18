Китайский суд запретил увольнять сотрудника только потому, что его работу автоматизировал ИИ

Суд в Ханчжоу признал незаконным увольнение сотрудника технологической компании после того, как его работу автоматизировали с помощью искусственного интеллекта. Работнику предложили понижение, но он отказался, после чего компания его уволила. Решение Высшего народного суда Ханчжоу было вынесено в конце апреля, сообщает агентство Bloomberg.

Суд установил, что сама по себе автоматизация должности не даёт работодателю достаточного основания для увольнения. При этом речь идёт о конкретном трудовом споре, а не о новом общенациональном законе Китая или запрете сокращать сотрудников после внедрения ИИ. Из опубликованной информации также не следует, что любое увольнение в связи с автоматизацией теперь считается незаконным.

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Дело напрямую затрагивает вопрос, который возникает при замене человеческих функций программным обеспечением: достаточно ли исчезновения прежних рабочих задач для расторжения трудовых отношений. В данном случае суд ответил отрицательно, рассмотрев увольнение после отказа сотрудника от предложенного понижения. Подробности о должности работника, использовавшейся ИИ-системе и размере компенсации публично не раскрыты.

Решение появилось на фоне активного развития ИИ в Китае и одновременно показывает юридическое ограничение для компаний, рассчитывающих получить экономический эффект от автоматизации за счёт прямой замены сотрудников. При этом пока неизвестно, было ли решение обжаловано и будут ли другие китайские суды применять такую же логику в аналогичных трудовых спорах.