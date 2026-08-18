Google за «копейки» получит 100 млн электронных писем и миллиарды записей обанкротившейся авиакомпании

Компания Google получит для обучения своих ИИ огромную базу данных, включающую 100 млн электронных писем и миллиарды различных записей.

В рамках процедуры банкротства авиакомпания Spirit Airlines распродаёт свои активы. Кроме прочего, там есть то, что может быть очень полезным для обучения современных моделей ИИ, и это покупает Google.

Всего за 10 млн долларов поисковый гигант получит 100 млн писем, 500 млн сообщений в рамках чатов Teams, 7,2 млрд записей о рейсах конкурентов Spirit Airlines, 7,5 млрд записей о пассажирских транзакциях и более 175 000 записей о сотрудниках, правда, только за 1986 год.

Создано Grok

Помимо этого, компания также получит информацию о доходах, эксплуатации самолетов, данных о производительности труда сотрудников, аудитах и мошенничестве, маркетинговых кампаниях, кадровых данных, управлении проектами и данных о ценообразовании, и многое другое. При этом Google не получит доступ к персональным данным, включая 97,5 млн профилей пассажиров и 50,2 млн записей о клиентах из программы лояльности Free Spirit.

Суд, в рамках которого рассматривается процедура банкротства и заодно эта сделка, заявил, что все данные, передаваемые Google, будут тщательно очищены от любой информации, позволяющей идентифицировать личность, третьей стороной до получения.