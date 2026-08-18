Самый блестящий самолёт Airbus: STARLUX получила огромный Airbus A350-1000 цвета жидкого золота — 16 человек красили этот лайнер 20 дней

Инженеры разработали для Airbus A350 уникальную краску

Авиация

Тайваньская авиакомпания STARLUX Airlines получила Airbus A350-1000 в эффектной золотой ливрее AIRSORAYAMA Gold, созданной совместно с японским художником Хадзимэ Сораямой.

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Источник изображения: STARLUX Airlines Japan

Золотой A350-1000 стал парой для уже поступившего в июле самолета B-58553 в серебристой окраске AIRSORAYAMA Silver. Оба лайнера являются частью трехлетнего проекта STARLUX и Сораяма, в котором гиперреалистичная эстетика художника с его фирменными металлическими и роботизированными образами перенесена на огромные пассажирские самолеты.

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Источник изображения: STARLUX Airlines Japan

В коммерческую эксплуатацию AIRSORAYAMA Gold должен выйти 20 августа на рейсе JX800 из Тайбэя в Токио. STARLUX намерена выставить золотой и серебряный A350-1000 вместе в Нарите, чтобы Сораяма смог увидеть дуэт. С 26 августа золотой самолет также запланирован на рейсы в Бангкок, а позднее оба лайнера должны появиться на других направлениях.

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Источник изображения: STARLUX Airlines Japan

Создание такой ливреи оказалось гораздо сложнее обычной покраски самолета. Художник хотел добиться эффекта зеркального золота и серебра, однако использовать буквально зеркальное покрытие на пассажирском лайнере нельзя из-за требований к массе, долговечности, безопасности и защите от молний.

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Источник изображения: STARLUX Airlines Japan

В итоге STARLUX, Airbus, Pantone и немецкий производитель авиационных покрытий Mankiewicz разработали специальную технологию с высококонцентрированными пигментами на основе слюды. Они отражают свет таким образом, что поверхность самолета визуально напоминает жидкий металл.

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Источник изображения: STARLUX Airlines Japan

Для каждого цвета потребовалось более десяти итераций, прежде чем финальный вариант получил одобрение Сораямы. Покрытие наносится в несколько слоев, на один самолет у команды из 16 специалистов уходило примерно 20 дней. При этом специальная краска покрывает большую часть 73,8-метрового фюзеляжа A350-1000, поэтому добиться одинакового визуального эффекта на всей поверхности было отдельной инженерной задачей.

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