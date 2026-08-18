Самый блестящий самолёт Airbus: STARLUX получила огромный Airbus A350-1000 цвета жидкого золота — 16 человек красили этот лайнер 20 дней

Тайваньская авиакомпания STARLUX Airlines получила Airbus A350-1000 в эффектной золотой ливрее AIRSORAYAMA Gold, созданной совместно с японским художником Хадзимэ Сораямой.

Золотой A350-1000 стал парой для уже поступившего в июле самолета B-58553 в серебристой окраске AIRSORAYAMA Silver. Оба лайнера являются частью трехлетнего проекта STARLUX и Сораяма, в котором гиперреалистичная эстетика художника с его фирменными металлическими и роботизированными образами перенесена на огромные пассажирские самолеты.

В коммерческую эксплуатацию AIRSORAYAMA Gold должен выйти 20 августа на рейсе JX800 из Тайбэя в Токио. STARLUX намерена выставить золотой и серебряный A350-1000 вместе в Нарите, чтобы Сораяма смог увидеть дуэт. С 26 августа золотой самолет также запланирован на рейсы в Бангкок, а позднее оба лайнера должны появиться на других направлениях.

Создание такой ливреи оказалось гораздо сложнее обычной покраски самолета. Художник хотел добиться эффекта зеркального золота и серебра, однако использовать буквально зеркальное покрытие на пассажирском лайнере нельзя из-за требований к массе, долговечности, безопасности и защите от молний.

В итоге STARLUX, Airbus, Pantone и немецкий производитель авиационных покрытий Mankiewicz разработали специальную технологию с высококонцентрированными пигментами на основе слюды. Они отражают свет таким образом, что поверхность самолета визуально напоминает жидкий металл.

Для каждого цвета потребовалось более десяти итераций, прежде чем финальный вариант получил одобрение Сораямы. Покрытие наносится в несколько слоев, на один самолет у команды из 16 специалистов уходило примерно 20 дней. При этом специальная краска покрывает большую часть 73,8-метрового фюзеляжа A350-1000, поэтому добиться одинакового визуального эффекта на всей поверхности было отдельной инженерной задачей.