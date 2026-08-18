БелАЗ, подвинься. Китайцы построили крупнейший полностью электрический карьерный самосвал — 230 тонн груза, батарея на 1,4 МВт·ч и зарядка на 90% всего за 25 минут

Китайская компания Zijin Longking завершила сборку первого серийного экземпляра ZL230E — крупнейшего полностью электрического карьерного самосвала. Ранее машина была известна под индексом LK350E. При полной массе 350 тонн она способна перевозить до 230 тонн груза, а объем кузова составляет 125 м³.

Гигантский самосвал предназначен для непрерывной работы в крупных карьерах и сочетает электрическую силовую установку с полностью автономной системой управления. Интеллектуальную часть проекта Zijin Longking разработала совместно с австралийской компанией EACON, специализирующейся на автономных технологиях для горнодобывающей отрасли.

В основе ZL230E лежит высокопрочная рама и многoосная архитектура с независимо управляемыми приводами. Два электродвигателя мощностью по 800 кВт обеспечивают суммарную мощность 1,6 МВт. Система управления в реальном времени распределяет тяговое усилие и энергию между приводами.

Источником энергии стала тяговая аккумуляторная батарея колоссальной емкости — около 1400 кВт·ч. При использовании системы быстрой зарядки ее можно пополнить до 90% всего за 25 минут.

Самосвал рассчитан на работу в тяжелых условиях открытых разработок. Он получил усиленную раму, двухконтурную архитектуру шасси, интеллектуальное управление энергопотреблением, а также резервированные системы торможения и рулевого управления.

ZL230E способен работать без водителя: EACON интегрировала в машину собственную облачную систему управления, включающую диспетчеризацию, восприятие окружающей обстановки и принятие решений. В результате получился полностью автономный карьерный транспорт, которому не требуется водительская кабина в традиционном понимании.

Zijin Mining активно переводит свой парк на электричество. Если в 2020 году компания эксплуатировала всего 13 электрических карьерных машин, то к 2025 году их количество выросло до 1719. В течение ближайших трех лет Zijin рассчитывает полностью отказаться от дизельной техники.

Ранее Zijin Longking поставила на медный рудник Julong первые 15 электрических самосвалов грузоподъемностью 150 тонн.

Следующим шагом должно стать объединение электрического транспорта с возобновляемой энергетикой. Компания планирует использовать на горнодобывающих предприятиях солнечные и ветровые электростанции вместе с системами накопления энергии, чтобы сформировать единую инфраструктуру для производства и потребления электроэнергии.

ZL230E появился на фоне общего перехода мировой горнодобывающей отрасли на электрический и автономный транспорт. Крупнейшие компании уже испытывают аккумуляторные карьерные самосвалы и системы динамической зарядки в Австралии, а Rio Tinto тестирует замену батарей на электрических машинах на медном руднике Оюу-Толгой в Монголии.