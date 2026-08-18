Будущее уже наступило? Создан «нанофабрикатор» — установка, с помощью которой ИИ может собирать материю по одному атому

Датская компания Atlant 3D представила Nanofabricator Pro — установку для создания и исследования материалов с точностью на атомном уровне. Система связывает ИИ-модели, способные предсказывать перспективные материалы, со средой для изготовления этих самых материалов.

Современные алгоритмы искусственного интеллекта позволяют рассчитывать структуры с заданными характеристиками, однако полученный на компьютере материал все равно необходимо физически создать и проверить. Именно этот этап Atlant 3D рассчитывает ускорить с помощью технологии Direct Atomic Layer Processing (DALP), позволяющей контролируемо формировать структуры на атомном уровне.

Nanofabricator Pro предназначен для полупроводниковой промышленности, перспективной упаковки микросхем и квантовых технологий — областей, где особенно важен точный контроль состава материалов, их границ и интерфейсов.

В дальнейшем Atlant 3D планирует оснастить платформу интегрированными средствами метрологии и повысить уровень автоматизации. Система сможет проводить измерения непосредственно во время изготовления материала и использовать полученные данные для корректировки следующих технологических операций. В перспективе это позволит сформировать замкнутый цикл: ИИ предлагает материал, оборудование создает его, измеряет реальные свойства, а результаты эксперимента возвращаются алгоритмам для дальнейшей оптимизации.

Более масштабным развитием концепции должен стать проект A-HUB Autonomous Materials Foundry — автономная «фабрика материалов». ATLANT 3D называет такой подход Physical AI Infrastructure for Matter — физической ИИ-инфраструктурой для работы с материей. Задача заключается в сокращении времени между компьютерным открытием перспективного материала и его проверкой в реальном мире.

Nanofabricator Pro также готовят к эксплуатации на промышленных полупроводниковых предприятиях. По заявлению компании, платформа соответствует требованиям SEMI. Производство установок организуют в США совместно с Automated Industrial Robotics (AIR), что должно облегчить их внедрение на американских предприятиях полупроводниковой отрасли.