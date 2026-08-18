Samsung Galaxy S26 FE полностью рассекречен: Exynos 2500, IP68, 4900 мАч и 45 Вт, 7 лет обновлений

В Сеть утекли практически все характеристики ещё не представленного Samsung Galaxy S26 FE. Судя по опубликованным Android Headlines материалам, смартфон получит процессор Exynos 2500 и тройную камеру, а обновляться он будет семь лет (это касается и самой ОС Android, и патчей безопасности).

Galaxy S26 FE получит дисплей AMOLED с диагональю 6,7 дюйма, разрешением FHD+ и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+. Боковая рамка будет выполнена из алюминиевого сплава, защита от воды и пыли — в соответствии со степенью IP68. Габариты смартфона составят 161,6 × 76,9 × 7,4 мм.

Аппаратной основой выступит фирменная SoC Exynos 2500. Емкость аккумулятора составит 4900 мАч, мощность проводной зарядки — 45 Вт.

На задней панели разместятся три модуля: основной с 50-мегапиксельным сенсором и широкоугольным объективом, модуль с телеобъективом и 12-мегапиксельным датчиком, а также модуль со сверхширокоугольным объективом и датчиком с разрешением 8 Мп. Фронтальная камера получит 12-мегапиксельный сенсор.

В программной части ожидаются функции Audio Eraser для удаления нежелательных звуков из записей, My FanCam и Horizontal Lock для стабилизации видео. Одним из ключевых преимуществ модели должна стать длительная программная поддержка.

Galaxy S26 FE должен выйти как минимум в трех цветах: Blueberry, Graphite и Pistachio. Стоимость и точная дата начала продаж пока неизвестны. Ожидается, что Samsung официально представит смартфон в самом начале сентября в рамках выставки IFA 2026.