Рунет запитали от дизель-генераторов: «Ростелеком» объяснил масштабный сбой в Рунете аварией на электросетях

«Ростелеком» объяснил проблемы с доступом к интернет-сервисам аварией в системе электроснабжения на стороне энергетической организации. Компания предпринимает меры для поддержания работы на всех точках обмена интернет-трафиком, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе оператора.

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На время отсутствия основного электропитания инфраструктура переведена на резервные источники, включая дизель-генераторные установки. К восстановлению электроснабжения уже приступила аварийная бригада «Россетей».

В «Ростелекоме» подчеркнули, что работоспособность Рунета в целом сохраняется, а обмен трафиком между операторами обеспечивается. Собственные сети передачи данных компании, по ее данным, работают в штатном режиме.

Заявление последовало на фоне массовых жалоб российских пользователей на проблемы с доступом к сайтам и онлайн-сервисам. Наиболее заметный всплеск обращений наблюдался в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Пользователи сообщали о проблемах у ряда провайдеров, а также с доступом к VK, Telegram, Steam, Discord, DNS и другим сервисам.