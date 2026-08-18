17 600 мАч, инфракрасная камера, тепловизор, DLP-проектор и целых 18 ГБ ОЗУ в неубиваемом смартфоне с защитой IP69K. Представлен Tank 5 Pro

Он получил экран 2К и мощный кемпинговый фонарь

8849tech представила неубиваемый смартфон Tank 5 Pro с огромной батареей. Стоимость новинки составляет 1200 долларов.

Tank 5 Pro получил тепловизионную камеру FLIR с разрешением 160 × 120 пикселей, она способна измерять температуру объектов в диапазоне от -10 до +400 °C. Для получения более информативного изображения смартфон совмещает данные тепловизора с картинкой обычной камеры, формируя на экране более детализированную картинку.

Tank 5 Pro также получил встроенный DLP-проектор с разрешением 1080p и яркостью 220 люмен. На задней панели расположена камера ночного видения с четырьмя инфракрасными светодиодами и мощный кемпинговый фонарь. Основная камера имеет разрешение 50 Мп, дополнительная телефотокамера — также 50 Мп, разрешение датчика фронтальной камеры — 32 Мп.

Смартфон оснащен 6,73-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 3200 × 1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость при отображении HDR-контента составляет 3000 нит.

Tank 5 Pro получил достаточно мощную платформу MediaTek Dimensity 9400e. Единственная доступная конфигурация имеет 18 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти.

За широкий набор возможностей пришлось заплатить габаритами. Толщина корпуса достигает 33,8 мм, а масса — 715 граммов. Внутри установлен аккумулятор емкостью 17 600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.