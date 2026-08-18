ИИ возвращает к жизни старое «железо»: Claude помог написать драйвер для принтера HP под macOS

Хотя принтер был рассчитан только на работу в Windows

Разработчик под ником Kuber с помощью ИИ Claude создал драйвер, позволивший подключить принтер HP Laser 1008a к macOS. Эта модель изначально рассчитана на работу с Windows и использует собственный протокол печати HP, для которого производитель не выпускал официального драйвера под MacOS.

HP Laser 1008a относится к недорогим лазерным принтерам, использующим Host-based/Quick Page Description Language. В отличие от моделей с поддержкой универсальных технологий и языков печати вроде AirPrint или PostScript, такие устройства во многом зависят от программного обеспечения на компьютере. Поэтому отсутствие официального драйвера фактически лишало пользователей macOS возможности работать с принтером.

Для решения проблемы разработчик использовал Claude в процессе создания собственного драйвера. Программное обеспечение выполняет роль промежуточного слоя, преобразующего данные из macOS в формат, понятный принтеру. Kuber продемонстрировал результат тестовой печатью.

Разработчик также опубликовал исходный код проекта на GitHub, благодаря чему им могут воспользоваться другие владельцы совместимых принтеров или разработчики.