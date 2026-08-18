Гигантская батарея 10 000 мАч, IP69 и 144 Гц — всего 265 долларов. Представлен монстр автономности iQOO Z11S

Вместе с iQOO Neo 11 Ultra сегодня в Китае представили смартфон iQOO Z11S. Особенностью новинки стала огромная батарея — емкостью 10 000 мАч. Этот аккумулятор разработан совместно с CATL. В нем применяется полутвердотельная технология второго поколения и компоновка «Rubik's Cube Package 2.0», которая позволила увеличить емкость без пропорционального роста размеров батареи. Поддерживается проводная быстрая зарядка мощностью 44 Вт.

iQOO Z11S оснащен 6,83-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2800 × 1260 пикселей и кадровой частотой 144 Гц. Экран поддерживает 10-битное отображение цвета и обеспечивает полный охват цветового пространство DCI-P3. Максимальная яркость заявлена на уровне 2000 нит.

В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek Dimensity 7500. По данным производителя, смартфон набирает 1,309 млн баллов в AnTuTu V11, а однопоточная производительность в сравнении с предшественником выросла на 24%. iQOO также обещает сохранение плавной работы устройства на протяжении пяти лет.

На задней панели находится 50-мегапиксельная камера с диафрагмой F/1,8 и цифровым зумом до 10x. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Смартфон получил NFC, ИК-излучатель для управления бытовой техникой, стереодинамики и мощный вибромотор. Заявлена защита от воды и пыли в соответствии со степенью IP69. Для улучшения качества связи используется система антенн по периметру корпуса и программный движок AI Esports Signal Engine 2.0.

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