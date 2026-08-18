Новый Xiaomi с батареей 7900 мАч, большим экраном 6,9 дюйма 120 Гц, RGB-подсветкой и HyperOS 3 — всего 265 долларов. Представлен Redmi M100

Xiaomi выпустила в Китае новый смартфон Redmi M100. Новинка получила большой экран и большой аккумулятор.

REDMI M100 оснащен панелью IPS с диагональю 6,9 дюйма, разрешением 1600 × 720 пикселей и кадровой частотой 120 Гц. Экран прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass.

В основе аппаратной платформы лежит 4-нанометровая SoC Snapdragon 4 Gen 5. Смартфон получил аккумулятор емкостью 7900 мАч с поддержкой 45-ваттной проводной зарядки и обратной проводной мощностью 22,5 Вт. Разрешение основной камеры составляет 13 Мп, фронтальной — 5 Мп.

Смартфон получил боковой сканер отпечатков пальцев, NFC и сохранил классический разъем 3,5 мм для проводных наушников. На задней панели предусмотрена RGB-подсветка, интегрированная в оформление блока камер. Redmi M100 работает под управлением Xiaomi HyperOS 3. Предусмотрен специальный режим для пожилых пользователей с увеличенными иконками и шрифтами, а громкость мультимедиа, звонка и уведомлений можно повысить до 300% от стандартного уровня. Также реализована функция блокировки нежелательных звонков.

В комплект поставки входят зарядный адаптер, кабель USB-C, защитный чехол, инструмент для SIM-карты, документация и защитная пленка, которая наклеивается на экран на заводе.

Цены такие: 8/128 ГБ — 265 долларов, 6/256 ГБ —295 долларов, 8/256 ГБ — 325 долларов.