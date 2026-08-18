9100 мАч, 100 Вт, экран 2К, камера Sony, IP69 и MediaTek Dimensity 9500M. iQOO Neo 11 Ultra за 500 долларов получился и мощным, и автономным одновременно

Он получил большую испарительную камеру и 100-ваттную зарядку

Мобильные телефоны

iQOO представила в Китае Neo 11 Ultra — новый мощный смартфон. Стоимость новинки начинается с 3399 юаней ($500), а с учетом государственной субсидии в Китае — с 2899 юаней ($430).

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Источник изображения: iQOO через ITHome

iQOO Neo 11 Ultra одним из первых получил Dimensity 9500M. Эта версия SoC отличается от обычной Dimensity 9500 уменьшенным на одно ядро графическим блоком (11 ядер вместо 12). В остальном различий нет. SoC работает в связке с оперативной памятью LPDDR5X Ultra со скоростью до 9600 Мбит/с и флеш-памятью UFS 4.1. Аппаратная платформа дополнена фирменным чипом Q2, отвечающий в том числе за повышение разрешения изображения до 2K. За охлаждение отвечает система 8K Ice Dome (площадь испарительной камеры составляет 8000 мм2).

Смартфон оснащен 6,83-дюймовым дисплеем разрешением 2K на базе материала Visionox F2. Панель поддерживает частоту обновления 144 Гц. Максимальная яркость всего экрана составляет 2000 нит, локальная пиковая яркость — 4500 нит. Частота опроса сенсорного слоя достигает 500 Гц.

Одной из главных особенностей iQOO Neo 11 Ultra стал аккумулятор емкостью 9100 мАч — крупнейший в истории серии Neo. В батарее используется кремниевый анод четвертого поколения, плотность энергии достигает 886 Вт·ч/л. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 Вт, а также режим прямого питания компонентов смартфона в обход аккумулятора. По данным производителя, устройство способно обеспечить до 13,7 часа непрерывной игры в MOBA или до 23 часов просмотра коротких видео.

Основная камера построена на 50-мегапиксельном сенсоре Sony LYTIA 700V формата 1/1,56 дюйма и оснащена оптической стабилизацией. Дополняет ее сверхширокоугольная камера с датчиком разрешением 8 Мп, фронтальная камера — 16-мегапиксельная.

iQOO Neo 11 Ultra получил боковую алюминиевую рамку, матовую заднюю панель и усиленное защитное стекло. Смартфон защищен в соответствии со степенью IP69, ультразвуковой отпечатков пальцев разместился под экраном. Работает смартфон под управлением OriginOS 6.

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