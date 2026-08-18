9100 мАч, 100 Вт, экран 2К, камера Sony, IP69 и MediaTek Dimensity 9500M. iQOO Neo 11 Ultra за 500 долларов получился и мощным, и автономным одновременно

iQOO представила в Китае Neo 11 Ultra — новый мощный смартфон. Стоимость новинки начинается с 3399 юаней ($500), а с учетом государственной субсидии в Китае — с 2899 юаней ($430).

iQOO Neo 11 Ultra одним из первых получил Dimensity 9500M. Эта версия SoC отличается от обычной Dimensity 9500 уменьшенным на одно ядро графическим блоком (11 ядер вместо 12). В остальном различий нет. SoC работает в связке с оперативной памятью LPDDR5X Ultra со скоростью до 9600 Мбит/с и флеш-памятью UFS 4.1. Аппаратная платформа дополнена фирменным чипом Q2, отвечающий в том числе за повышение разрешения изображения до 2K. За охлаждение отвечает система 8K Ice Dome (площадь испарительной камеры составляет 8000 мм2).

Смартфон оснащен 6,83-дюймовым дисплеем разрешением 2K на базе материала Visionox F2. Панель поддерживает частоту обновления 144 Гц. Максимальная яркость всего экрана составляет 2000 нит, локальная пиковая яркость — 4500 нит. Частота опроса сенсорного слоя достигает 500 Гц.

Одной из главных особенностей iQOO Neo 11 Ultra стал аккумулятор емкостью 9100 мАч — крупнейший в истории серии Neo. В батарее используется кремниевый анод четвертого поколения, плотность энергии достигает 886 Вт·ч/л. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 Вт, а также режим прямого питания компонентов смартфона в обход аккумулятора. По данным производителя, устройство способно обеспечить до 13,7 часа непрерывной игры в MOBA или до 23 часов просмотра коротких видео.

Основная камера построена на 50-мегапиксельном сенсоре Sony LYTIA 700V формата 1/1,56 дюйма и оснащена оптической стабилизацией. Дополняет ее сверхширокоугольная камера с датчиком разрешением 8 Мп, фронтальная камера — 16-мегапиксельная.

iQOO Neo 11 Ultra получил боковую алюминиевую рамку, матовую заднюю панель и усиленное защитное стекло. Смартфон защищен в соответствии со степенью IP69, ультразвуковой отпечатков пальцев разместился под экраном. Работает смартфон под управлением OriginOS 6.