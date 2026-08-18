Космический корабль, который стал морским. Операция по спасению Starship официально удалась

Компания SpaceX опубликовала официальное заявление и новые фотографии прототипа Starship Ship 40, который в итоге удалось доставить в спокойные воды у острова Рождества в Индийском океане. После приводнения во время испытательного полета в июле корабль провел в океане почти месяц.

Примерно через 24 дня в море команда SpaceX по поиску и спасению успешно направила Starship к месту у побережья острова Рождества. Группа инженеров SpaceX направляется туда для проведения дополнительного анализа корабля в более спокойных водах, прежде чем попытаться вернуть его на Starbase. SpaceX

Операцию по буксировке выполнили суда Normand Ranger и Go Australis. Несмотря на сложные погодные условия и сильное волнение, им удалось на небольшой скорости доставить 52-метровый корабль к защищенной бухте.

Инженерам предстоит оценить состояние корпуса, теплозащиты и других элементов Starship после космического полета и длительного пребывания в морской воде.

Ранее сообщалось, что после нескольких недель в открытом океане аппарат получил заметные повреждения: на корпусе не хватает большого количества теплозащитных плиток, одно из передних рулевых крыльев отсутствует, а второе серьезно повреждено.

13-й испытательный полёт Starship состоялся 24 июля: корабль впервые в истории программы выполнил мягкое управляемое приводнение в Индийском океане и сохранил целостность — в отличие от предшественников, он не взорвался при контакте с водой. Уже вскоре после посадки стало известно, что Starship остаётся на плаву и продолжает передавать телеметрию через Starlink.