Новый рекордсмен ремонтопригодности: представлен Fairphone 6+

Компания Fairphone представила новый смартфон — Fairphone 6+. Одной из особенностей смартфона остаётся ремонтопригодная конструкция. Пользователь может самостоятельно заменить до 12 компонентов, включая аккумулятор, экран, камеры и разъём USB-C. Для этого достаточно одной отвёртки.

Fairphone обещает выпускать обновления для устройства до 2033 года и предоставить как минимум шесть крупных обновлений Android. Аппарат оснащён 6,31-дюймовым LTPO OLED-дисплеем, 256 ГБ встроенной флеш-памяти и аккумулятором на 4415 мАч с зарядкой мощностью 30 Вт.

По сравнению с предыдущей моделью установлено SoC Snapdragon 7s Gen 4 и 12 ГБ оперативной памяти вместо Snapdragon 7s Gen 3 и 8 ГБ. Основная камера получила сенсор на 50 Мп, также предусмотрены сверхширокоугольный модуль на 13 Мп и фронтальная камера на 32 Мп.

Интересно, что Fairphone 6+ стал первым смартфоном компании, который официально продаётся в США непосредственно через Fairphone и Amazon. Ранее устройства бренда поставляла местная компания Murena, устанавливавшая вместо стандартного Android систему /e/OS без сервисов Google. Новинка получила стандартную версию Android.

В США Fairphone 6+ предлагается за $649, в Великобритании — за £569. Продажи также начались в Европе за €649.