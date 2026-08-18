Каждая секунда на счету: YouTube начнёт считать просмотры сразу после запуска видео

Однако для расчёта заработка по-прежнему будут учитываться показатели вовлечённого просмотра

Команда YouTube меняет правила подсчёта просмотров для обычных роликов. С 24 августа 2026 года просмотр будет засчитываться сразу после начала воспроизведения видео, а не только после того, как пользователь посмотрит его определённое время.

Изображение сгенерировано нейросетью Grok

Нововведение распространится на пользователей по всему миру и станет продолжением изменений, которые ранее коснулись коротких роликов Shorts. По словам Google, единый принцип должен упростить понимание статистики для авторов и сделать показатели сопоставимыми между разными форматами.

Из-за нового подхода счётчик просмотров у видео может расти заметно быстрее. При этом на доходы авторов изменение не повлияет. Для расчёта заработка YouTube по-прежнему будет учитывать показатели вовлечённого просмотра.

Не изменятся и требования для участия в партнёрской программе YouTube. Авторам по-прежнему потребуется набрать установленный объём подходящих просмотров и часов просмотра.