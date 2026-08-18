Поезд без паспорта: биометрия заработала на новых маршрутах «Ласточек»

Пассажиры скоростных поездов «Ласточка» получили возможность проходить посадку по биометрии ещё на двух направлениях. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России. Сервис начал работать на рейсах Нижний Новгород — Иваново и Нижний Новгород — Киров. При таком способе поездки предъявлять бумажный паспорт не требуется.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Ранее посадка с помощью распознавания лица стала доступна на маршрутах Москва — Кострома, Москва — Иваново и Москва — Нижний Новгород. Сервис позволяет идентифицировать пассажира по лицу и сопоставить данные с информацией о билете.

Для использования технологии необходимо иметь подтверждённую учётную запись в Единой биометрической системе и заранее разрешить её применение при посадке. При этом пассажиры могут по-прежнему проходить в поезд по обычному паспорту.

Сервис пока работает в тестовом режиме. Минцифры рекомендует путешественникам иметь при себе документ, удостоверяющий личность.