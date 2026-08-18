Xiaomi выпустила умную вытяжку, которая сама следит за воздухом на кухне 24 часа в сутки: представлена Xiaomi Mijia Smart Cigarette Purifier 3 Pro

Xiaomi открыла предзаказ на новую кухонную вытяжку Mijia Smart Cigarette Purifier 3 Pro на площадке JD.com. Ранее компания вывела в продажу стандартную версию устройства, теперь очередь дошла и до Pro-варианта. Цена составляет 3999 юаней (595 долларов).

Главной особенностью новинки производитель называет запатентованную технологию «тройной очистки дыма», которая борется как с запахом гари, так и с частицами PM2.5. Решение объединяет три технических элемента: воздушную завесу, препятствующую утечке дыма, поток высокоскоростного встречного воздуха для мгновенного отвода густого дыма, а также четырехвихревую систему захвата частиц прямо у источника образования дыма. По данным тестирования, средние колебания уровня PM2.5 до и после жарки на сковороде составили около 4 мкг/м³ против 89 мкг/м³ у традиционных вытяжек.

Вытяжка получила мощный 360-ваттный высокоскоростной мотор. Максимальная скорость воздушного потока достигает 16 м/с, а максимальное статическое давление — 1600 Па, что должно обеспечивать быстрый отвод дыма и предотвращать его возврат в помещение. Дополнительно устройство оснащено инновационной системой защиты от утечки дыма: встроенный в верхнюю часть вытяжки двойной поперечный вентилятор формирует нисходящую воздушную завесу постоянной скорости, перехватывающую поднимающийся дым и не позволяющую копоти попадать в лицо готовящего.

Отдельное внимание разработчики уделили снижению уровня шума — проведено 15 оптимизаций, в результате уровень шума на максимальной мощности составляет всего 60 дБ(A), что примерно на 60% ниже по интенсивности звука по сравнению с обычными моделями.

Вытяжка также оснащена запатентованной ионной антибактериальной технологией: модуль ионной очистки выделяет высокую концентрацию отрицательных ионов, снижающих концентрацию частиц PM2.5 и пыли в воздухе и подавляющих рост бактерий. Заявленная эффективность очистки от PM2.5 составляет 97%, антибактериальный эффект — 95%.

Устройство поддерживает круглосуточный мониторинг воздуха на кухне: система отслеживает уровень газа и дыма, предупреждает при превышении опасных концентраций и может автоматически включать вентиляцию для обеспечения безопасности. Также вытяжка оснащена датчиком качества воздуха с индикацией уровня PM2.5 в реальном времени с помощью цветовой кодировки — зеленый, оранжевый и красный цвета обозначают низкий, средний и высокий уровень загрязнения соответственно.

Вытяжка оснащена мягкой подсветкой для равномерного освещения рабочей зоны. Поддерживается управление жестами.

Устройство поддерживает подключение через экосистему Xiaomi HyperConnect, голосовое управление через Xiao AI, а также кастомизацию сценариев использования через приложение Mijia. Вытяжка может взаимодействовать с другими умными устройствами дома, включая связку с газовой плитой Mijia (модели, выпущенные после 2021 года) — в этом случае вытяжка будет автоматически включаться при включении конфорки.