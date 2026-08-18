От Балтики до Японского моря: Hongqi HS5 отправится в 10-тысячный пробег через всю Россию

Автомобильный бренд Hongqi планирует провести трансконтинентальный пробег на кроссовере HS5 по маршруту Выборг — Владивосток. Экипажу предстоит преодолеть около 9 970 км без остановки, пересечь несколько климатических зон и часовых поясов. Финиш намечен на 1 сентября во Владивостоке в период проведения Восточного экономического форума.

Организаторы намерены после завершения поездки подать заявку на регистрацию результата в «Книге рекордов России». Старт проекта запланирован на 27 августа в Выборге.

За рулём автомобиля будут Андрей Леонтьев и Анна Левина. Маршрут планируется пройти в соответствии с правилами дорожного движения, без превышения скорости и использования специальных режимов.

Hongqi HS5 оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 245 л. с. и крутящим моментом 380 Н·м. Силовая установка работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Переднеприводная версия разгоняется до 100 км/ч за 7,7 секунды, а максимальная скорость составляет 210 км/ч.

Это не первый рекордный проект марки. Ранее подключаемый гибрид Hongqi HS6 PHEV дважды устанавливал достижения, связанные с дальностью поездки без дозаправки и подзарядки, в том числе при низких температурах. Теперь испытание предстоит пройти HS5 в условиях продолжительного маршрута по России.