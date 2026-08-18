Xiaomi отключила старые смартфоны от обновлений: в списке — Redmi 12 5G, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12S Pro и Redmi Note 12R

А также планшет Redmi Pad SE

Мобильные телефоны

Xiaomi обновила список устройств, для которых прекращена поддержка ПО. Изменения в базу были внесены 17 августа.

Xiaomi 12 Lite
Xiaomi 12 Lite
Источник изображения: Xiaomi

Компания официально завершила программную поддержку шести моделей Xiaomi и Redmi. Перечень выглядит так:

  • Xiaomi 12S Pro (Китай);
  • Xiaomi 12 Lite (Россия);
  • Xiaomi 12 Lite (глобальная версия);
  • Xiaomi 12 Lite (Европа);
  • Xiaomi 12 Lite (Тайвань);
  • Xiaomi 12 Lite (Индонезия);
  • Redmi Pad SE (Китай);
  • Redmi Note 12R (Китай);
  • Redmi 12R (Китай);
  • Redmi 12 5G (Китай).

Для этих моделей Xiaomi больше не выпускает обновления прошивки и патчи безопасности.

Впрочем, полное прекращение поддержки не означает, что Xiaomi гарантированно оставит владельцев один на один с проблемами. Если в устройстве будет обнаружена особенно серьезная уязвимость, компания в отдельных случаях может выпустить необходимое исправление даже после официального завершения программной поддержки.

Geely Monjaro попрощается с бензиновым мотором: Geely больше не будет выпускать автомобили с традиционными ДВС — компания полностью перейдет на гибриды