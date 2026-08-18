Xiaomi отключила старые смартфоны от обновлений: в списке — Redmi 12 5G, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12S Pro и Redmi Note 12R
А также планшет Redmi Pad SE
Xiaomi обновила список устройств, для которых прекращена поддержка ПО. Изменения в базу были внесены 17 августа.
Компания официально завершила программную поддержку шести моделей Xiaomi и Redmi. Перечень выглядит так:
- Xiaomi 12S Pro (Китай);
- Xiaomi 12 Lite (Россия);
- Xiaomi 12 Lite (глобальная версия);
- Xiaomi 12 Lite (Европа);
- Xiaomi 12 Lite (Тайвань);
- Xiaomi 12 Lite (Индонезия);
- Redmi Pad SE (Китай);
- Redmi Note 12R (Китай);
- Redmi 12R (Китай);
- Redmi 12 5G (Китай).
Для этих моделей Xiaomi больше не выпускает обновления прошивки и патчи безопасности.
Впрочем, полное прекращение поддержки не означает, что Xiaomi гарантированно оставит владельцев один на один с проблемами. Если в устройстве будет обнаружена особенно серьезная уязвимость, компания в отдельных случаях может выпустить необходимое исправление даже после официального завершения программной поддержки.
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