Xiaomi отключила старые смартфоны от обновлений: в списке — Redmi 12 5G, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12S Pro и Redmi Note 12R

Xiaomi обновила список устройств, для которых прекращена поддержка ПО. Изменения в базу были внесены 17 августа.

Xiaomi 12 Lite Источник изображения: Xiaomi

Компания официально завершила программную поддержку шести моделей Xiaomi и Redmi. Перечень выглядит так:

Xiaomi 12S Pro (Китай);

Xiaomi 12 Lite (Россия);

Xiaomi 12 Lite (глобальная версия);

Xiaomi 12 Lite (Европа);

Xiaomi 12 Lite (Тайвань);

Xiaomi 12 Lite (Индонезия);

Redmi Pad SE (Китай);

Redmi Note 12R (Китай);

Redmi 12R (Китай);

Redmi 12 5G (Китай).

Для этих моделей Xiaomi больше не выпускает обновления прошивки и патчи безопасности.

Впрочем, полное прекращение поддержки не означает, что Xiaomi гарантированно оставит владельцев один на один с проблемами. Если в устройстве будет обнаружена особенно серьезная уязвимость, компания в отдельных случаях может выпустить необходимое исправление даже после официального завершения программной поддержки.