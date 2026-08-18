Geely Monjaro попрощается с бензиновым мотором: Geely больше не будет выпускать автомобили с традиционными ДВС — компания полностью перейдет на гибриды

Geely полностью откажется от разработки новых автомобилей с традиционными бензиновыми двигателями. Об этом 17 августа заявил генеральный директор Geely Automobile Гань Цзяюэ на конференции, посвященной финансовым результатам компании. По словам топ-менеджера, в дальнейшем все автомобили Geely, оснащенные ДВС, будут переводиться на фирменную гибридную систему i-HEV (самозарядные гибриды).

Гань Цзяюэ заявил, что ключевые показатели i-HEV уже значительно превосходят технологии японских автопроизводителей (видимо, тут имеется в виду в первую очередь Toyota со своими гибридными установками). В Geely рассчитывают, что широкое внедрение гибридной системы поможет линейке China Star приблизиться к годовому объему продаж в 1 млн автомобилей. Кроме того, i-HEV планируется активно продвигать на зарубежных рынках.

В основе системы Geely i-HEV лежит сочетание мощного электромотора, высокоэффективной батареи и экономичного двигателя внутреннего сгорания. Первые модели с этой технологией — Monjaro L i-HEV и Preface i-HEV — вышли на китайский рынок в апреле 2026 года. Первый предлагается по цене от 146 до 160 тыс. юаней (1,85-2,0 млн рублей), второй — от 105 до 117 тыс. юаней (1,35-1,5 млн рублей).

Решение отказаться от дальнейшей разработки классических бензиновых автомобилей компания принимает на фоне сильных финансовых результатов. За первое полугодие 2026 года выручка Geely достигла 173,6 млрд юаней — рост на 15% в годовом выражении. Валовая прибыль выросла на 25,7%, до 31,154 млрд юаней, а рентабельность по валовой прибыли достигла 17,94%. При этом чистая прибыль снизилась примерно на 2%, до 9,091 млрд юаней.