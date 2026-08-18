Belgee готовит новый X50: кроссовер сменит турбомотор на атмосферный

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Автомобильный бренд Belgee готовит к выходу на российский рынок новую версию кроссовера X50. Автомобиль получит 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель и шестиступенчатую автоматическую коробку передач.

Четырехцилиндровый мотор развивает 122 л. с. при 6300 об/мин, а максимальный крутящий момент в 152 Н·м достигается при 4000–5000 об/мин. Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 7 л на 100 км.

Габариты кроссовера — 4330×1800×1609 мм, колесная база достигает 2600 мм. Объем багажника составляет 330 л.

Стоимость автомобиля и перечень доступного оснащения Belgee обещает раскрыть позднее. Сейчас российская линейка марки включает X50+, X70 и седан S50. Производство автомобилей организовано на предприятии «Белджи» в Минской области.