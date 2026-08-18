Те же 1020 л.с. с 13 килограммов массы, но уже без тяжелых редкоземельных элементов: YASA создаст новые аксиальные электродвигатели

Британская YASA — подразделение mercedes-Benz — разработает новое поколение аксиальных электродвигателей, которые позволят автопроизводителям сократить или полностью исключить использование редкоземельных материалов. Проект получил финансирование правительства Великобритании и ориентирован на будущие электрические и гибридные автомобили.

В рамках программы Project Resilience компания будет одновременно развивать два технологических направления. Первое предусматривает создание электродвигателя на постоянных магнитах без тяжелых редкоземельных элементов. Такое решение ориентировано прежде всего на высокомощные электромобили и гибриды: YASA намерена сохранить высокую удельную мощность силовой установки без увеличения ее массы и габаритов.

Второе направление предполагает разработку двигателя, полностью не использующего редкоземельные материалы. Наличие сразу двух вариантов должно позволить автопроизводителям выбирать подходящую архитектуру в зависимости от требований к мощности, эффективности, размерам, себестоимости и объемам производства.

В YASA отмечают, что постоянные магниты с редкоземельными элементами сегодня широко применяются в мощных и компактных автомобильных электродвигателях. Однако их производство и цепочки поставок географически сильно сконцентрированы, из-за чего автомобильная промышленность оказывается уязвимой к экспортным ограничениям, геополитическим рискам, перебоям с поставками и колебаниям цен.

Особую проблему представляют тяжелые редкоземельные элементы, которые добавляют в магниты для сохранения их характеристик при высоких температурах и нагрузках мощных электродвигателей. Их добыча и переработка довольно сложна.

YASA рассчитывает использовать для новых разработок собственную архитектуру аксиального магнитного потока. Такие двигатели позволяют получать высокую удельную мощность при небольших размерах. Главной задачей проекта станет сохранение этих характеристик при радикальном сокращении зависимости от редкоземельного сырья.

Проект реализуется при поддержке британской программы DRIVE35. Власти Великобритании рассчитывают таким образом не только снизить сырьевую зависимость автомобильной отрасли, но и довести перспективные технологии до массового коммерческого производства.

На данный момент самый показательный аксиальный электромотор YASA — это YASA 750R: он развивает около 1020 л.с. пиковой мощности при массе всего около 12,7 кг. Заявленная удельная мощность — 59 кВт/кг.